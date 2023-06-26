​«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу суперфорварда

В летнее трансферное окно «Ливерпуль» рассчитывает усилить линию нападения. После расставания с Роберто Фирмино мерсисайдцы хотели бы заполучить статусного футболиста на острие атаки. На радаре «красных» оказался не кто-нибудь, а Виктор Осимхен из «Наполи», который провёл шикарный сезон.

Как сообщает Football Italia, ссылаясь на печатный выпуск La Gazzetta dello Sport, представители «Ливерпуля» уже связались с агентом Осимхена. В английском клубе знают, что «Наполи» будет требовать за 24-летнего нигерийца 180 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к Виктору Осимхену также проявляют два других гранда Премьер-лиги – «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2022/2023 Осимхен провёл 39 матчей, в которых забил 31 гол.