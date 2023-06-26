«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо и назвал цену

Атакующий полузащитник Джедон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. Как сообщают журналисты таблоида Daily Mail, манкунианцы готовы к уходу игрока.

«Красные дьяволы» продадут вингера, если за него предложат 45 миллионов фунтов (52,5 миллиона евро). За команду из Манчестера 23-летний футболист выступает с лета 2021 года. Он перешел в «Юнайтед» из дортмундской «Боруссии».

В завершившемся сезоне Санчо поучаствовал в 41 поединке за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.