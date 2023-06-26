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​Луис Диас взял номер 7 в «Ливерпуле»

26 Июня 2023 • 13:16 Комментировать

После перехода в «Ливерпуль» в январе 2022 года нападающий Луис Диас взял себе номер 23. Спустя полтора года колумбиец решил сменить номер, о чём пресс-служба мерсисайдского клуба рассказывает через официальный сайт. Теперь на футболке Диаса будет красоваться номер 7.

Ранее под седьмым номером за «Ливерпуль» выступал Джеймс Милнер. Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта и теперь будет выступать за «Брайтон».

Фанаты «Ливерпуля», которые в клубном магазине уже купили футболки Луиса Диаса с номером 23,  смогут бесплатно обменять их на новые - с номером 7.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас
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