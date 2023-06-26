​Луис Диас взял номер 7 в «Ливерпуле»

После перехода в «Ливерпуль» в январе 2022 года нападающий Луис Диас взял себе номер 23. Спустя полтора года колумбиец решил сменить номер, о чём пресс-служба мерсисайдского клуба рассказывает через официальный сайт. Теперь на футболке Диаса будет красоваться номер 7.

Ранее под седьмым номером за «Ливерпуль» выступал Джеймс Милнер. Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта и теперь будет выступать за «Брайтон».

Фанаты «Ливерпуля», которые в клубном магазине уже купили футболки Луиса Диаса с номером 23, смогут бесплатно обменять их на новые - с номером 7.