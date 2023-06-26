«Буду скучать, старший брат» – Рис Джеймс попрощался с Кулибали

Правый фуллбек «Челси» Рис Джеймс попрощался с центральным защитником Калиду Кулибали, который перебрался в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Напомним, «пенсионеры» получат за сенегальца в районе 20 миллионов евро.

«Какой человек и какой игрок. Буду скучать, старший брат. Не только по тебе, а и по урокам французского», – написал Джеймс у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, Кулибали провёл в «Челси» всего один сезон. Калиду перебрался на «Стэмфорд Бридж» прошлым летом из «Наполи» за 38 миллионов евро. В своём единственном сезоне в АПЛ сенегалец выступал нестабильно, из-за чего «Челси» и расстался с игроком.