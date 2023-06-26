Гюндоган: «Я был удивлён уровнем таланта Холанна»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о впечатлениях от совместной игры с нападающим Эрлингом Холанном, который в прошлом сезоне забил 36 голов за «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге.

«Я был удивлён уровнем таланта Холанна. Даже сейчас ему ещё есть куда расти. Он никогда не достигает удовлетворения, так как хочет большего. У него нет никаких ограничений. В будущем Эрлинг может достичь уровня Месси и Роналду», – написал Илкай в своём блоге на сайте Players Tribune.

Напомним, Гюндоган сегодня завершил переход в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.