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Гюндоган: «Я был удивлён уровнем таланта Холанна»

26 Июня 2023 • 12:19 Комментировать (1)

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о впечатлениях от совместной игры с нападающим Эрлингом Холанном, который в прошлом сезоне забил 36 голов за «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге.

«Я был удивлён уровнем таланта Холанна. Даже сейчас ему ещё есть куда расти. Он никогда не достигает удовлетворения, так как хочет большего. У него нет никаких ограничений. В будущем Эрлинг может достичь уровня Месси и Роналду», – написал Илкай в своём блоге на сайте Players Tribune.

Напомним, Гюндоган сегодня завершил переход в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Июня 2023 в 14:20
ай холанд намнога талантливее шмеци но до уровня кришти пока не датягиваеть.. но может.. пора.. хе-хе.. )))
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