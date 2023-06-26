«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с окружением Кайседо

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с окружением полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, чтобы обсудить потенциальных переход этим летом. О данной информации сообщает издание The Athletic.

Напомним, фаворитом в гонке за Кайседо пока является лондонский «Челси», который недавно согласовал условия контракта с эквадорским хавбеком. Мойсес является главной трансферной целью «пенсионеров» на усиление опорной зоны.

Кайседо в минувшем сезоне стал одним из главных открытий Английской премьер-лиги. Футболист оценивается «Брайтоном» в районе 80-90 миллионов евро. Недавно появилась информация, что «Челси» пока не готов платить такие деньги.