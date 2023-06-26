Гюндоган: «СМИ имеют ошибочное представление о Грилише»

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган отдал должное своему уже бывшему партнёру по команде Джеку Грилишу, с которым выступал за «Манчестер Сити».

«СМИ имеют ошибочное представление о Грилише. Он один из самых приятных людей, которых я встречал в футболе. С ним очень весело, Джек очень скромный и простой парень. Я невероятно рад его успеху в минувшем сезоне, так как знаю, каково приходить в топ-клуб за большие деньги. Грилиш очень усердно работал, чтобы выйти на новый уровень. Он играл фантастически и сильно помог команде», – написал Гюндоган на Players Tribune.

Напомним, Грилиш летом 2021 года перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» за 118 миллионов евро.