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Романо: «Арсенал» приближается к трансферу Тимбера

26 Июня 2023 • 11:49 Комментировать

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что лондонский «Арсенал» становится всё ближе к трансферу центрального защитника Юррьена Тимбера из амстердамского «Аякса». Ранее итальянец заявил, что «канониры» направили второе официальное предложения нидерландскому клубу. Инсайдер уточняет, что предложенная сумма составила в районе 45-48 миллионов евро.

Сам Тимбер в данный момент с нетерпением ждёт, когда клубы между собой договорятся. Юррьен уже дал согласие на переход в «Арсенал», согласовав с командой пятилетний контракт.

Главный тренер «канониров» Микель Артета очень хочет видеть Тимбера в своей команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Фабрицио Романо Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
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