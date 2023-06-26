Гюндоган: «Я был готов покинуть «Манчестер Сити» только ради «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился своими эмоциями от перехода в команду Хави Эрнандеса. Напомним, игрок сборной Германии достался «сине-гранатовым» совершенно бесплатно, так как перешёл на правах свободного агента.

«Я был готов покинуть «Манчестер Сити» только ради «Барселоны». Это единственный клуб, ради которого я был готов уйти. Я мечтал выступать за эту команду с самого детства», – написал Гюндоган в Players Tribune.

Илкай ранее не стал продлевать контракт с «Манчестер Сити», где в последнем сезоне в качестве капитана выиграл Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.