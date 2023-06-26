В «Манчестер Сити» отреагировали на уход Гюндогана в «Барселону»

Спортдир «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал трансфер полузащитника Илкая Гюндогана в каталонскую «Барселону».

«Илкай принес много пользы нашему клубу, он покидает нас на серьезном подъеме. Гюндоган сыграл большую роль в успехах команды в последних сезонах. Он закрепил свое имя в истории клуба. Хочу пожелать ему всего самого лучшего на новом этапе карьеры», - передает слова функционера клубная пресс-служба.

32-летний полузащитник заключил с «Барселоной» контракт, который рассчитан на два года.

В прошлом сезоне Илкай вместе с «Манчестер Сити» оформил требл.