«Интер» готов арендовать Лукаку с обязательством выкупа за 30 миллионов евро

Миланский «Интер» продолжает вести переговоры по трансферу нападающего Ромелу Лукаку, который принадлежит лондонском «Челси». По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» уже смирились с тем, что «пенсионеры» не отпустят бельгийца в аренду без права выкупа. Именно поэтому команда Симоне Индзаги предложила арендовать Лукаку с обязательством выкупа за 30 миллионов евро.

Тем не менее, «Челси» отказался от таких условий. По сведениям источника, «пенсионеры» требуют за своего футболиста на 10 миллионов евро больше, чем предлагает «Интер».

Отметим, что сам Лукаку хочет выступать только за «Интер». В минувшей кампании форвард забил 10 голов в Серии А.