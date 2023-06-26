«Интер» потратит часть денег с трансфера Онана на покупку Лукаку

Миланский «Интер» собирается продать голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед», а часть вырученных денег потратить на приобретение нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» готовы к переговорам по полноценному трансферу Лукаку, поскольку «пенсионеры» не собираются отдавать голеадора в аренду. Ранее сообщалось, что лондонский клуб хочет выручить с продажи Ромелу 40-50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний бельгиец принял участие в 25 матчах за «Интер» в чемпионате Италии. Нападающий записал на свой счет десять забитых мячей (два – с пенальти) и шесть голевых передач.