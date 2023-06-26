«Ливерпуль» не намерен возобновлять интерес к Маунту

«Ливерпулю» больше не интересен полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, который этим летом может покинуть свой клуб. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» испытывает сложности в переговорах с «Челси», «Ливерпуль» не намерен вмешиваться в ситуацию.

Наиболее приоритетным вариантом для Маунта является «Манчестер Юнайтед», но команда Эрика тен Хага пока не хочет платить за игрока требуемые 70 миллионов евро с учётом бонусов. Отметим, что у Мэйсона через год заканчивается контракт.

Источник отмечает, что «Ливерпуль» в данный момент сфокусирован на трансфере других полузащитников.