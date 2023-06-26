«Арсенал» сделал второе официальное предложение по Тимберу

Лондонский «Арсенал» продолжает охоту за центральным защитником амстердамского «Аякса» Юррьеном Тимбером. Ранее «канониры» согласовали с нидерландцем условия 5-летнего контракта.

Первое предложение «Арсенала» в размере 35 миллионов евро было отвергнуто «Аяксом», но журналист Фабрицио Романо сообщает, что «канониры» вновь обратились к амстердамскому клубу с более выгодными условиями трансфера. Предложенная сумма пока не сообщается, но «Аякс» ранее требовал за Тимбера 55-60 миллионов евро.

За ситуацией с Тимбером ранее следила мюнхенская «Бавария», но сам Юррьен хочет перебраться именно в лондонский «Арсенал».