«Милан» продвинулся в переговорах по Лофтусу-Чику

«Милан» вернулся к кандидатуре полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика и заметно продвинулся в переговорах. По информации от журналиста Даниэля Лонго, «россонери» постепенно приближаются к трансферу англичанина.

Источник сообщает, что сделка должна обойтись команде Стефано Пиоли в размере 15 миллионов евро. После продажи Сандро Тонали в «Ньюкасл» за 70 миллионов, «Милан» намерен серьёзно потратиться на трансферном рынке.

Лофтус-Чик не входит в планы нового тренера «Челси» Маурисио Почеттино. Универсальный Рубен может сыграть как в полузащите, так и на фланге атаки и обороны.