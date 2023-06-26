«Манчестер Сити» навсегда останется в моём сердце» – Гюндоган попрощался с «горожанами»

Уже бывший капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган попрощался с командой, за которую выступал с лета 2016 года. Напомним, полузащитник на правах свободного агента подписал контракт с каталонской «Барселоной».

«Для меня было огромной привилегией быть частью этого замечательного клуба в последние 7 лет. Я чувствовал себя как дома, был частью особенной семьи. Мне повезло пережить многие незабываемые моменты. Быть капитаном в последнем сезоне, который выдался столь успешным – лучший опыт в моей карьере. Хочу поблагодарить Хосепа Гвардиолу, я всегда мечтал играть под его руководством «Манчестер Сити» позволил мне реализовать все мечты, я всегда буду благодарен за это. Этот клуб навсегда останется в моём сердце. Однажды «синий» – «синий» навсегда», – сказал Илкай в интервью официальному сайту «горожан».