«ПСЖ» выбрал новый клуб для Неймара

Будущее бразильского нападающего Неймара в «ПСЖ» остается неопределенным. Как сообщает The Athletic, парижский гранд намерен омолодить состав команды, а 31-летний южноамериканец не вписывается в это концепцию.

Французы рассчитывают, что Неймара может подписать лондонский «Челси», который ранее заявил о своем интересе. Кроме того, у бразильца есть выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии. Но конкретных переговоров по трансферу форварда пока не было.

Неймар связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 70 миллионов евро.

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