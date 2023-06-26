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«ПСЖ» выбрал новый клуб для Неймара

26 Июня 2023 • 11:10 Комментировать (1)

Будущее бразильского нападающего Неймара в «ПСЖ» остается неопределенным. Как сообщает The Athletic, парижский гранд намерен омолодить состав команды, а 31-летний южноамериканец не вписывается в это концепцию.

Французы рассчитывают, что Неймара может подписать лондонский «Челси», который ранее заявил о своем интересе. Кроме того, у бразильца есть выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии. Но конкретных переговоров по трансферу форварда пока не было.

Неймар связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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Misha_diablo_football
26 Июня 2023 в 12:14
В АПЛ сделают из него настоящего мужчину, не то что в Ла-лиге или Лиге-1...
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