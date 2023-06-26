Полузащитник Илкай Гюндоган завершил свой трансфер в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. «Сине-гранатовые» официально объявили о подписании двухлетнего контракта с хавбеком сборной Германии.

32-летний Гюндоган по ходу прошлого очень долго раздумывал над своим будущим. В итоге футболист принял решение покинуть «Манчестер Сити» после золотого требла и отправиться в новый чемпионат.

В составе «горожан» Гюндоган выиграл все возможные клубные трофеи, за исключением Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, в которых «Манчестер Сити» с Илкаем не принимал участие.

Несмотря на то, что контракт Гюндогана рассчитан на два года, в нём прописана опция продления ещё на один сезон, которая автоматически активируется при определённых условиях.