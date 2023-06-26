«Манчестер Сити» не хочет отпускать Мареза, к игроку есть интерес от клуба из Саудовской Аравии

«Манчестер Сити» не хочет отпускать своего вингера Рияда Мареза в Саудовскую Аравию, где в услугах футболиста сильно заинтересован «Аль-Ахли» Джидда. По информации от журналиста Санти Ауны, «горожане» считают алжирца важным игроком команды и не видят смысла в продаже, учитывая, что у Рияда есть контракт до 2025 года.

В то же время источник отмечает, что сам Марез не против перебраться в Саудовскую Аравию, где ему предлагают трёхлетний контракт с очень выгодными финансовыми условиями.

Напомним, 32-летний Рияд отметился 5 голами и 10 ассистами в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги.