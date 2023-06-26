Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Уже бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продолжает искать варианты для продолжения карьеры. Англичанина ранее связывали с переходом в «Астон Виллу», но сейчас у него появились варианты на другом континенте.

По информации от Daily Mail, в услугах полузащитника заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Имена команд пока не сообщаются, но известно то, что к Алексу есть серьёзный интерес со стороны местных клубов.

Окслейд-Чемберлен в данный момент доступен на трансферном рынке на правах свободного агента. У Алекса ранее закончился контракт с «Ливерпулем».