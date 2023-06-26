«Аль-Ахли» надеется заключить сделку с Фирмино уже на этой неделе

Нападающий Роберто Фирмино близок к тому, чтобы найти себе новую команду. По информации от журналиста Маттео Моретто, «Аль-Ахли» Джидда из Саудовской Аравии ведёт продвинутые переговоры с бразильцем и надеется заключить с ним сделку уже на этой неделе.

Напомним, Фирмино в конце минувшего сезона покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента, хотя главный тренер Юрген Клопп хотел оставить опытного бразильца в команде. Ранее ходили слухи об интересе к Роберто со стороны клубов Ла Лиги, но в данный момент нападающий близок к тому, чтобы покинуть европейский континент.

В сезоне-2022/23 Фирмино отметился 11 голами и 4 результативными передачами в АПЛ.