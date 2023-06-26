Если «Барселона» не сможет зарегистрировать Роке летом, игрок придёт в команду в январе

Каталонская «Барселона» может потерпеть неудачу в регистрации нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе», который должен обойтись клубу в 35 миллионов евро. Из-за финансовых проблем руководство «сине-гранатовых» может не зарегистрировать футболиста летом, но на такой случай каталонская команда уже разработала план.

По информации от Mundo Deportivo, если «Барселона» не зарегистрирует Роке летом, 18-летний футболист останется в «Атлетико Паранаэнсе» до января на правах аренды. Напомним, для решения некоторых проблем «Барселона» пытается заработать деньги на продажах, но главные кандидаты на выход в лице Ансу Фати и Феррана Торреса пока отказываются уходить.