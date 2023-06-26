Макаллистер раскрыл свою цель в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер рассказал о своих целях в мерсисайдском гранде.

«Юрген Клопп сказал мне, что ему нужны игроки, которые обладают менталитетом победителя. У меня как раз такой менталитет, а после триумфа на чемпионате мира он еще усилился. Я хочу выигрывать трофеи. Это наша общая цель. Я буду выступать за один из самых больших клубов Европы. У него великая история», - передает слова футболиста The Mirror.

Макаллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона» в текущее трансферное окно. В минувшем сезоне Алексис принял участие в 35 матчах в АПЛ, забил десять мячей и отдал десять ассистов.