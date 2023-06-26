Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Макаллистер раскрыл свою цель в «Ливерпуле»

26 Июня 2023 • 10:15 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер рассказал о своих целях в мерсисайдском гранде.

«Юрген Клопп сказал мне, что ему нужны игроки, которые обладают менталитетом победителя. У меня как раз такой менталитет, а после триумфа на чемпионате мира он еще усилился. Я хочу выигрывать трофеи. Это наша общая цель. Я буду выступать за один из самых больших клубов Европы. У него великая история», - передает слова футболиста The Mirror.

Макаллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона» в текущее трансферное окно. В минувшем сезоне Алексис принял участие в 35 матчах в АПЛ, забил десять мячей и отдал десять ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алексис Макаллистер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
12:00 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «СМИ имеют ошибочное представление о Грилише»
11:49 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Арсенал» приближается к трансферу Тимбера
11:45 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Я был готов покинуть «Манчестер Сити» только ради «Барселоны»
11:45 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» отреагировали на уход Гюндогана в «Барселону»
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готов арендовать Лукаку с обязательством выкупа за 30 миллионов евро
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Интер» потратит часть денег с трансфера Онана на покупку Лукаку
11:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не намерен возобновлять интерес к Маунту
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал второе официальное предложение по Тимберу
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Милан» продвинулся в переговорах по Лофтусу-Чику
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» навсегда останется в моём сердце» – Гюндоган попрощался с «горожанами»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не хочет отпускать Мареза, к игроку есть интерес от клуба из Саудовской Аравии
10:38 · Англия. Премьер-лига
Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» надеется заключить сделку с Фирмино уже на этой неделе
10:29 · Англия. Премьер-лига
Если «Барселона» не сможет зарегистрировать Роке летом, игрок придёт в команду в январе
10:15 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер раскрыл свою цель в «Ливерпуле»
Все новости
Рекомендуем