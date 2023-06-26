Стало известно, когда Хаверц станет игроком «Арсенала»

Стало известно, когда будет закрыта сделка по переходу нападающего Кая Хаверца из «Челси» в «Арсенал». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, трансфер будет оформлен до конца текущей недели.

Источник отметил, что Хаверц уже прошел первую часть медицинского осмотра для «канониров». Сумма потенциальной сделки составит 70 миллионов евро плюс еще шесть миллионов в качестве бонусных выплат.

Кай выступает за «Челси» с 2020 года. В прошедшем сезоне форвард поучаствовал в 47 поединках во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и одну голевую передачу.