Нкетиа интересен нескольким клубам, но «Арсенал» не планирует его отпускать

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа находится на радаре сразу у нескольких клубов, имена которых пока не сообщаются. По информации от журналиста Фабрицио Романо, несмотря на весь интерес, уход англичанина этим летом смотрится маловероятным.

Отмечается, что «Арсенал» высоко оценивает Нкетиа и не намерен отпускать футболиста в это трансферное окно. Хоть Эдди и не является основным нападающим, главный тренер Микель Артета видит в нём важного игрока для своей команды.

Напомним, прошлым летом у Нкетиа заканчивался контракт с «Арсеналом», но футболист в итоге всё же продлил своё соглашение.