«Тоттенхэм» может заменить Кейна звездой Серии А

Лучший нападающий минувшего сезона Серии А Виктор Осимхен, правами на которого владеет «Наполи», попал в сферу интересов еще одного клуба Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Sky Sport Italia.

В услугах нигерийского центрфорварда заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» могут купить Осимхена на замену Гарри Кейну, которого давно сватают в другой клуб. За него борются мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Трансферный ценник Осимхена – 120 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Наполи» рассчитано до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Серии А нападающий провел 32 матча, забил 26 мячей и отдал четыре ассиста.

Три гранда АПЛ хотят купить Осимхена