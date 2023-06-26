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Макаллистер объяснил, почему не взял номер 8 в «Ливерпуле»

26 Июня 2023 • 09:31 Комментировать

Новоиспеченный полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер объяснил, почему не взял восьмой номер в мерсисайдском коллективе. Аргентинец остановил свой выбор на «десятке».

«Однажды я разговаривал с отцом, и он поинтересовался, какой номер я выбрал бы в «Ливерпуле». Переходя в этот клуб, я знал, что 8 и 10 свободные. «Восьмерка» в «Ливерпуле» очень важна, ведь под ней выступал Стивен Джеррард. Поэтому я был долгое время в раздумья. В итоге выбрал десятый номер, потому что 8 по праву закреплен за Стивеном», - цитирует аргентинца The Mirror.

Алексис заключил с «Ливерпулем» контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алексис Макаллистер
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