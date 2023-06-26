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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Окампос переходит в лондонский клуб

26 Июня 2023 • 09:01 Комментировать

Атакующий полузащитник Лукас Окампос, правами на которого владеет «Севилья», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно данным Sky Sports, в услугах 28-летнего аргентинца заинтересован лондонский «Фулхэм». Стороны уже вступили в переговоры.

По сведениям источника, сумма потенциального трансфера может составить порядка 15 миллионов евро. Срок действующего контракта Окампоса с андалусийцами рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне Окампос провел за «Севилью» 19 поединков в чемпионате Испании, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и получил семь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Севилья Лукас Окампос
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