Окампос переходит в лондонский клуб

Атакующий полузащитник Лукас Окампос, правами на которого владеет «Севилья», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно данным Sky Sports, в услугах 28-летнего аргентинца заинтересован лондонский «Фулхэм». Стороны уже вступили в переговоры.

По сведениям источника, сумма потенциального трансфера может составить порядка 15 миллионов евро. Срок действующего контракта Окампоса с андалусийцами рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне Окампос провел за «Севилью» 19 поединков в чемпионате Испании, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и получил семь желтых карточек.