«Челси» назвал стоимость трансфера Лукаку

В лондонском «Челси» больше не собираются отдавать бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в аренду. Как сообщил инсайдер Николо Скира посредством социальных сетей, «пенсионеры» намерены оформить полноценную продажу игрока.

Согласно данным журналиста, руководство «синих» хочет выручить с продажи Лукаку порядка 40-50 миллионов евро. У Ромелу есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Италии и Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах за «Интер» в чемпионате Италии, отметившись десятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.