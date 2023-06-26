Кулибали обратился к фанатам «Челси»

Защитник Калиду Кулибали записал обращение к фанатам лондонского «Челси» после своего перехода в «Аль-Хиляль».

«Для меня было гордостью выступать в футболке «Челси». Я испытывал это чувство от первого и до последнего матча. Мы провели неудачный сезон, но я хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, которую они оказывали нам», - говорится в публикации защитника в социальных сетях.

Калиду заключил с «Аль-Хилялем» контракт на три года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

За «Челси» Кулибали провел 32 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.