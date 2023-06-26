Артета объяснил, почему «Арсенал» покупает игроков «Манчестер Сити»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему «канониры» любят подписывать игроков «Манчестер Сити».

«Почему мы подписываем игроков из «Ман Сити»? Это просто – они очень хороши. Я знаю это, ведь работал с ними несколько лет. Я хотел подписать Жезуса и Зинченко из-за их большого таланта», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

Напомним, что Артета занял пост главного тренера «Арсенала» с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «канониры» финишировали на втором месте в турнирной таблице.