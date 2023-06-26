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Артета объяснил, почему «Арсенал» покупает игроков «Манчестер Сити»

26 Июня 2023 • 08:17 Комментировать

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему «канониры» любят подписывать игроков «Манчестер Сити».

«Почему мы подписываем игроков из «Ман Сити»? Это просто – они очень хороши. Я знаю это, ведь работал с ними несколько лет. Я хотел подписать Жезуса и Зинченко из-за их большого таланта», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

Напомним, что Артета занял пост главного тренера «Арсенала» с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «канониры» финишировали на втором месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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