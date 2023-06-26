Звезда «Ливерпуля» может уехать в Саудовскую Аравию

Очередной звездный футболист может переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино близок к переезду на Ближний Восток.

В услугах южноамериканского футболиста заинтересован «Аль-Ахли». В настоящий момент стороны ведут переговоры по трансферу. Роберто может перейти в новый клуб бесплатно, ведь у него истекающий контракт с «Ливерпулем».

За мерсисайдский коллектив Фирмино выступает с 2015 года. В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги бразилец провел 25 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и четыре голевые передачи.