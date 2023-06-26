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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета назвал цель «Арсенала» на следующий сезон

26 Июня 2023 • 08:03 Комментировать (1)

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о задаче своей команды на следующий сезон Английской премьер-лиги.

«Можем ли мы стать чемпионами в следующем сезоне? Это наша цель. Мы понимаем, насколько это тяжело, ведь АПЛ – сильнейшая лига в мире. Я нигде не видел такого высокого уровня конкуренции, как сейчас. Уровень чемпионата настолько высок, что для победы в нем ты должен быть лучшим в мире. Но для этого нам нужно усилиться», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

В минувшем сезоне чемпионата Англии «канониры» финишировали на втором месте. Чемпионом стал «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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LMI
26 Июня 2023 в 08:37
Вот именно - усилиться. Т.е. - купить игроков, а не делать предложения в час по чайной ложке. А потом разводить руками - упс, конкуренты опередили
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