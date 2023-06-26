Мане рассказал, чему научился у Фирмино

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане рассказал, чему научился у бывшего одноклубника по «Ливерпулю» Роберто Фирмино.

«Вместе мы проделывали невероятные вещи. Очень благодарен ему за все. Фирмино – особенный футболист. Я многому научился у него как на поле, так и за его пределами. У него есть способность легко разворачиваться с мячом, он не всегда идет в обводку, пытается найти решения. Он многое менял в нашей игре», - передает слова Мане 90min.

Напомним, что Садио защищал цвета мерсисайдского коллектива с 2016 по 2022 год. С сезона-2022/2023 сенегалец играет за «Баварию».