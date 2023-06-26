Кепа решил остаться в «Челси» после прихода Почеттино

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага определился с планами на будущее. Как информирует таблоид Daily Mail, голкипер принял решение остаться в лондонском «Челси» и бороться за место в основном составе команды.

Аррисабалага принял такое решение после прихода в куб нового главного тренера Маурисио Почеттино.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 28-летний вратарь принял участие в 29 поединках, в которых пропустил 33 мяча. В восьми встречах он сохранил ворота на замке.

Кепа пополнил ряды лондонского коллектива в августе 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года.