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Кепа решил остаться в «Челси» после прихода Почеттино

26 Июня 2023 • 07:42 Комментировать

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага определился с планами на будущее. Как информирует таблоид Daily Mail, голкипер принял решение остаться в лондонском «Челси» и бороться за место в основном составе команды.

Аррисабалага принял такое решение после прихода в куб нового главного тренера Маурисио Почеттино.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 28-летний вратарь принял участие в 29 поединках, в которых пропустил 33 мяча. В восьми встречах он сохранил ворота на замке.

Кепа пополнил ряды лондонского коллектива в августе 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кепа Аррисабалага
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