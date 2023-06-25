Переход защитника «Барселоны» Клемана Ленгле может не состояться. Об этом рапортует RMC Sport.

По сведениям источника, 28-летний француз входит в число тех игроков, на которых не рассчитывает наставник команды Хави Эрнандес. Отмечается, что «сине-гранатовые» хотят продать Ленгле в самое ближайшее время.

По данным издания, на данный момент «Барселона» и «Тоттенхэм» никак не могут договориться по сумме сделки. Каталонский клуб запрашивает 15 млн евро, но «шпоры» не собираются выделять на трансфер больше 5 млн евро.

Минувший сезон Ленгле провел в составе лондонской команды на правах аренды. В 35 матчах во всех турнирах он забил один гол и сделал два ассиста.