Голкипер «Челси» Эдуард Менди в ближайшее время пополнит состав саудовского «Аль-Ахли».

По информации Evening Standard, лондонский клуб заработает на продаже 31-летнего вратаря 19 миллионов евро. Трудовой договор Менди с «Аль-Ахли» будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 июня, сенегалец пройдет медицинский осмотр, после чего будет подписан контракт с клубом из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Менди принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 17 голов и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.