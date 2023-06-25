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Названа сумма трансфера Менди из «Челси» в «Аль-Ахли» слухи

25 Июня 2023 • 21:25 Комментировать

Голкипер «Челси» Эдуард Менди в ближайшее время пополнит состав саудовского «Аль-Ахли».

По информации Evening Standard, лондонский клуб заработает на продаже 31-летнего вратаря 19 миллионов евро. Трудовой договор Менди с «Аль-Ахли» будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 июня, сенегалец пройдет медицинский осмотр, после чего будет подписан контракт с клубом из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Менди принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 17 голов и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023 Эдуард Менди
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