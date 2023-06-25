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Кулибали — игрок «Аль-Хиляля» официально

25 Июня 2023 • 20:55 Комментировать

Защитник Калиду Кулибали перебрался из «Челси» в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды. Подробности сделки не отмечаются.

«Мы хотели бы поблагодарить Калиду за его вклад на поле и за его пределами во время пребывания на «Стэмфорд Бридж», а также пожелать ему успехов на следующем этапе его карьеры», — написала пресс-служба «синих».

Если верить данным СМИ, то «Челси» заработал на продаже 32-летнего сенегальца 20 миллионов евро. В «Аль-Хиляле» Кулибали будет получать 30 млн евро в год.

В завершившемся сезоне защитник провел 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
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