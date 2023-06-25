​Хау готов пожертвовать Сен-Мксименом ради Мэддисона

«Ньюкасл» планирует усилить состав в летнее трансферное окно, чтобы достойно выступить в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. В сильнейший клубный турнир континента «сороки» пробились впервые за 20 лет.

На радаре «Ньюкасла» находится полузащитник Джеймс Мэддисон из вылетевшего в Чемпионшип «Лестера». Согласно информации the Athletic, рулевой «сорок» Эдди Хау ради финансирования сделки по 26-летнему Мэддисону готов продать Аллана Сен-Максимена. Учитывая правила финансового fair play, без расставания с кем-то из своих игроков подписать Мэддисона «сорокам» будет сложно.

Отметим, что Джеймс Мэддисон также интересен «Тоттенхэму».