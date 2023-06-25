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​Джексон подпишет контракт с «Челси» на 8 лет

25 Июня 2023 • 17:30 Комментировать (1)

«Челси» вот-вот объявит о трансфере из «Вильярреала» нападающего Николаса Джексона. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что 22-летний сенегалец уже прошёл медицинское обследование. Первая его часть прошла в субботу, а вторая – в воскресенье.

За Николаса Джексона «Челси» заплатит 37 миллионов евро. Это чуть больше, чем было прописано в опции выкупа игрока. Выгода лондонцев заключается в более удобных условиях оплаты.

Отмечается, что Джексон подпишет с «Челси» очень длительный контракт. Он будет рассчитан до конца июня 2031 года, то есть на восемь сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал трансферы футбола - лето 2023 Николас Джексон
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Комментарии (1)
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Zed2891
25 Июня 2023 в 18:11
Опять крепостного в кабалу на восемь лет. Я вообще чего-то не догоняю, как им разрешают опять такие контракты. Опять расходы раскидают до 30 года и очередной болт на свои долги. Там точно Боэлян владелец или уже Байден стал.
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