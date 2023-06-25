​Джексон подпишет контракт с «Челси» на 8 лет

«Челси» вот-вот объявит о трансфере из «Вильярреала» нападающего Николаса Джексона. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что 22-летний сенегалец уже прошёл медицинское обследование. Первая его часть прошла в субботу, а вторая – в воскресенье.

За Николаса Джексона «Челси» заплатит 37 миллионов евро. Это чуть больше, чем было прописано в опции выкупа игрока. Выгода лондонцев заключается в более удобных условиях оплаты.

Отмечается, что Джексон подпишет с «Челси» очень длительный контракт. Он будет рассчитан до конца июня 2031 года, то есть на восемь сезонов.