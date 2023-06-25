​Трансфер Зиеша оформят в начале недели

В начале новой недели атакующий полузащитник Хаким Зиеш перейдёт из «Челси» в «Аль-Наср». Как сообщат в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы уверены, что документы будут подписаны в понедельник-вторник.

Хакиму Зиешу 30 лет, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 16 миллионов евро. В начале года марокканец мог перейти в «ПСЖ», но трансфер сорвался в последний момент.

В сезоне 2022/2023 Зиеш провёл за «Челси» 24 официальных матча. В них футболист записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.