Атакующий полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джованни Рейна может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно Marca, после успешной продажи Джуда Беллингема в «Реал» немецкий клуб захотел провернуть еще один выгодный для себя трансфер. «Боруссия» выставила на продажу 20-летнего американского хавбека Рейну, за которым активно наблюдают представители Английской премьер-лиги. Однако, по данным источника, дортмундская команда пока не получала предложений по игроку.

В прошедшем сезоне Рейна сыграл в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 25 млн евро.