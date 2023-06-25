​Джексон прошёл обследование для «Челси»

Нападающий Николас Джексон стал ещё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Челси». Как сообщает в социальных сетях журналист Дэвид Орнштейн, 22-летний сенегалец уже прошёл медицинское обследование для лондонского клуба.

«Челси» подпишет Джексона, реализовав опцию выкупа. «Пенсионеры» заплатят «Вильярреалу» чуть более 35 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Николас Джексон провёл за «Челси» 38 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 13 голов и пять результативных передач на партнёров.

Напомним, что новым главным тренером «Челси» недавно стал Маурисио Почеттино.