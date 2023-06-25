«Астон Вилла» может подписать защитника «Манчестер Сити»

«Астон Вилла» завершила чемпионат Англии на седьмом месте и теперь представит страну в Лиге конференций. В летнее трансферное окно бирмингемцы рассчитывают усилить свой состав, чтобы успешно выступать на всех фронтах. Как сообщает Football Insider, «вилланам» интересен защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт.

Отмечается, что интерес к Лапорту также проявляет «Тоттенхэм». В то же время 29-летний испанец хотел бы перейти в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эмерика Лапорта в 25 миллионов евро.