​«РБ Лейпциг» оформит аренду Карвалью из «Ливерпуля» на следующей неделе

Год назад полузащитник Фабиу Карвалью сменил «Фулхэм» на «Ливерпуль». В мерсисайдской команде португалец играл мало – в сезоне 2022/2023 он провёл на поле только 730 минут в 22 матчах, то есть в среднем играл по 33 минуты.

Этим летом Карвалью переедет в Германию – сезон 2022/2023 полузащитник проведёт в «РБ Лейпциге». Клуб Бундеслиги закроет сделку по аренде 20-летнего португальца на следующей неделе, о чём в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Фабиу Карвалью в 16 миллионов евро.