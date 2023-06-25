Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«РБ Лейпциг» оформит аренду Карвалью из «Ливерпуля» на следующей неделе

25 Июня 2023 • 16:19 Комментировать

Год назад полузащитник Фабиу Карвалью сменил «Фулхэм» на «Ливерпуль». В мерсисайдской команде португалец играл мало – в сезоне 2022/2023 он провёл на поле только 730 минут в 22 матчах, то есть в среднем играл по 33 минуты.

Этим летом Карвалью переедет в Германию – сезон 2022/2023 полузащитник проведёт в «РБ Лейпциге». Клуб Бундеслиги закроет сделку по аренде 20-летнего португальца на следующей неделе, о чём в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Фабиу Карвалью в 16 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Фабиу Карвалью трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
16:19 · Англия. Премьер-лига
​«РБ Лейпциг» оформит аренду Карвалью из «Ливерпуля» на следующей неделе
15:36 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд: «Сейчас я бы стоил 170 миллионов» 1
14:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сделал предложение по Гвардиолу слухи
13:56 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о трансфере Райса
13:46 · Англия. Премьер-лига
Артета дал характеристику Гвардиоле
13:31 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может купить вратаря за большие деньги
13:24 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему «Арсенал» не выиграл АПЛ
12:45 · Англия. Премьер-лига
Артета: Хаверц – талантливый и универсальный игрок
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» нацелился на вингера из АПЛ
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился с игроком, ценник которого 75 млн евро
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Рома» договорилась с защитником из АПЛ
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» повесил ценник на Пулишича 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сегодня может объявить о трансфере - известно имя новичка
09:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сообщил, где проводит отпуск
08:37 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» решила купить испанского топ-защитника
Все новости
Рекомендуем