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Рио Фердинанд: «Сейчас я бы стоил 170 миллионов»

25 Июня 2023 • 15:36 Комментировать (1)

Известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд порассуждал о своей трансферной стоимости.

«Когда-то я стоил 30 миллионов фунтов. По сегодняшним меркам даже 100 миллионов фунтов за меня – это мало. Я бы стоил 170 миллионов фунтов и зарабатывал бы 400 тысяч в неделю. Вот так было бы сейчас», - сказал Фердинанд в программе на своём канале в YouTube.

Как известно, Рио Фердинанд завершил карьеру футболиста в 2015 году. Последний свой сезон английский защитник провёл в «КПР». За «Манчестер Юнайтед» Фердинанд выступал в 2002-2014 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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Комментарии (1)
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Promt Roman
25 Июня 2023 в 16:23
А лет 200 назад ты бы стоил одну корову и получал бы плетью по спине ежедневно.
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