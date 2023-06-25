Рио Фердинанд: «Сейчас я бы стоил 170 миллионов»

Известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд порассуждал о своей трансферной стоимости.

«Когда-то я стоил 30 миллионов фунтов. По сегодняшним меркам даже 100 миллионов фунтов за меня – это мало. Я бы стоил 170 миллионов фунтов и зарабатывал бы 400 тысяч в неделю. Вот так было бы сейчас», - сказал Фердинанд в программе на своём канале в YouTube.

Как известно, Рио Фердинанд завершил карьеру футболиста в 2015 году. Последний свой сезон английский защитник провёл в «КПР». За «Манчестер Юнайтед» Фердинанд выступал в 2002-2014 годах.