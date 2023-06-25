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Артета ответил на вопрос о трансфере Райса

25 Июня 2023 • 13:56 Комментировать

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о потенциальном подписании полузащитника «Вест Хэма» и сборной Англии Деклана Райса.

«Настолько ли крут Райс, что наш клуб готов заплатить за него более 100 миллионов? Мне бы не хотелось обсуждать футболистов не нашей команды. Не буду ничего говорить», - передает слова испанского тренера газета Marca.

Деклан играет за «молотобойцев» с лета 2017 года. Его контракт с «молотобойцами» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне Райс забил четыре гола и отдал два ассиста в 37 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Микель Артета Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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