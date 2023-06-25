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Артета дал характеристику Гвардиоле

25 Июня 2023 • 13:46 Комментировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола несомненно лучший тренер мира. Он лучший во всем. Пеп делает так, что его идеи в футболе не устаревают. Он настоящий гений», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы оформил требл. «Горожане» выиграли Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Напомним, что Хосеп занимает пост рулевого «Сити» с июля 2016 года. Контракт 52-летнего наставника с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета
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