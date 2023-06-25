​«Челси» может купить вратаря за большие деньги

В летнее трансферное окно «Челси» рассчитывает подписать нового голкипера. Как сообщает A Bola, лондонский клуб может осуществить трансфер 23-летнего Диогу Кошты из «Порту». Сумма сделки может составить 75 миллионов евро. Предполагается, что треть этой суммы – 25 миллионов – «Челси» заплатит сразу, а ещё два транша будут осуществлены по ходу действия контракта игрока в Лондоне.

Судя по данным transfermarkt, самым дорогим голкипером в истории футбола остаётся Кепа Аррисабалага, которого, кстати, покупал «Челси». Лондонцы заплатили за испанца 80 миллионов евро. Диогу Кошта может занять второе место в рейтинге самых дорогих трансферов игроков своего амплуа.