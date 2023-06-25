Артета объяснил, почему «Арсенал» не выиграл АПЛ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему его команда не сумела стать чемпионом Английской премьер-лиги в прошлом сезоне.

«Чего не хватило для победы? Многого. Нас наказали за три ничьи подряд. Были травмы у нескольких важных футболистов, в тот момент все усложнилось. Когда у на не было таких проблем, все шло по плану.

Нашим соперником была лучшая команда мира, которую возглавляет лучший тренер. Нам ничего не оставалось, как принять это», - цитирует испанца газета Marca.

«Арсенал» долгое время лидировал в АПЛ, однако на финишной прямой уступил титул «Манчестер Сити».